Организатор «Евровидения» не исключил смену формата из-за коронавируса

Распространение инфекции может привести к тому, что конкурс песни придется проводить без зрителей, сообщают голландские СМИ. 6 марта в Нидерландах умер первый зараженный коронавирусом

Фото: Pavlo Gonchar / SOPA / ZUMA Wire / ТАСС

Нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены формата конкурса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают голландские СМИ со ссылкой на пресс-службу NPO.

Представитель NPO пояснил, что о возможных сценариях говорить пока рано.

«В настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии, поскольку они зависят от будущего развития событий. Мы по-прежнему нацелены на создание незабываемого конкурса песни», — заявил он (цитата по порталу журнала Linda).

Представитель NPO также отказался ответить на вопрос, возможно ли проведение «Евровидения» без публики, отмечает портал AD.nl.

О возможной смене формата «Евровидения», которое обычно проводится с участием тысяч зрителей, сообщает и Reuters.