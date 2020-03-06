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Организатор «Евровидения» не исключил смену формата из-за коронавируса

Распространение инфекции может привести к тому, что конкурс песни придется проводить без зрителей, сообщают голландские СМИ. 6 марта в Нидерландах умер первый зараженный коронавирусом
Фото: Pavlo Gonchar / SOPA / ZUMA Wire / ТАСС

Нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены формата конкурса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают голландские СМИ со ссылкой на пресс-службу NPO.

Представитель NPO пояснил, что о возможных сценариях говорить пока рано.

«В настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии, поскольку они зависят от будущего развития событий. Мы по-прежнему нацелены на создание незабываемого конкурса песни», — заявил он (цитата по порталу журнала Linda).

Представитель NPO также отказался ответить на вопрос, возможно ли проведение «Евровидения» без публики, отмечает портал AD.nl.

О возможной смене формата «Евровидения», которое обычно проводится с участием тысяч зрителей, сообщает и Reuters.

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В NPO заявили, что поддерживают тесный контакт с Нидерландским национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) и придерживаются его рекомендаций, сообщает газета De Telegraaf. Организация также продолжает консультации с Европейским вещательным союзом.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, к 6 марта в Нидерландах было зафиксировано 82 случая заражения COVID-19. В пятницу RIVM сообщил о смерти первого зараженного: скончался 86-летний мужчина, ранее госпитализированный в Роттердаме.

Право провести в 2020 году очередной конкурс «Евровидение» Нидерланды получили после победы в прошлом году в Тель-Авиве голландского певца Дункана Лоуренса с песней «Arcade». Местом проведения конкурса был выбран экспоцентр Rotterdam Ahoy в Роттердаме. Первый полуфинал назначен на 12 мая, второй — на 14 мая, финал — на 16 мая. Стоимость билетов на шоу колеблется от €23,5 до €258,5.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Евровидение, Нидерланды
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