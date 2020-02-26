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Роспотребнадзор предупредил о риске передачи коронавируса через воду

Фото: Shen Bohan / Global Look Press

Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и грязную воду. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

По этой причине необходимо строго соблюдать правила гигиены, указала Попова. По ее словам, стоит чаще мыть руки и умываться, а также протирать гаджеты. Кроме того, необходимо чаще проводить домашнюю уборку и использовать только чистую посуду.

«Сегодня требования к каждому — защитить свое здоровье простыми известными правилами», — отметила глава Роспотребнадзора, добавив, что меры предосторожности в целом схожи с теми, которые предпринимают для профилактики гриппа.

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В конце января в Роспотребнадзоре уже рекомендовали россиянам воздержаться от приветственных рукопожатий и поцелуев из-за коронавируса. В ведомстве сообщили о необходимости тщательной гигиены и посоветовали использовать дезинфицирующие средства. Там уточнили, что не стоит прикасаться к различным поверхностям в общественных местах и есть из общей посуды.

По последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 80 тыс. человек. В Китае, где эпидемия началась, зафиксировали более 77 тыс. случаев.

Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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