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Роспотребнадзор определил порядок действий при подозрении на коронавирус

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

При появлении у человека симптомов коронавирусной инфекции следует изолировать его в отдельной комнате и вызвать терапевта или скорую помощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

От больного стоит держаться на расстоянии не менее одного метра, а лучше выделить ему отдельную комнату. В ведомстве уточнили, что при необходимости врач сам возьмет анализ крови и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики вируса.

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Ранее Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. В целях профилактики заражения в ведомстве рекомендовали строго соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и умываться, а также протирать гаджеты. Кроме того, необходимо чаще проводить домашнюю уборку и использовать только чистую посуду. Также Роспотребнадзор советовал избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку и пользоваться дезинфицирующими средствами.

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Согласно последним данным, от коронавируса по всему мру умерли 2 858 человек. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщала, что число зараженных на территории Китая составляет 78 824 человека. По оценке South China Morning Post, по всему миру заразились 83 272 человека.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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