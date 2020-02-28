Роспотребнадзор определил порядок действий при подозрении на коронавирус

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При появлении у человека симптомов коронавирусной инфекции следует изолировать его в отдельной комнате и вызвать терапевта или скорую помощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

От больного стоит держаться на расстоянии не менее одного метра, а лучше выделить ему отдельную комнату. В ведомстве уточнили, что при необходимости врач сам возьмет анализ крови и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики вируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. В целях профилактики заражения в ведомстве рекомендовали строго соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и умываться, а также протирать гаджеты. Кроме того, необходимо чаще проводить домашнюю уборку и использовать только чистую посуду. Также Роспотребнадзор советовал избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку и пользоваться дезинфицирующими средствами.