Папа римский пропустит традиционные церковные мероприятия из-за простуды

Папа римский Франциск (Фото: Andrew Medichini / AP)

Папа римский Франциск не будет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений из-за простуды. Об этом он сообщил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, говорится на сайте Ватикана.

Папа римский обратился к собравшимся на площади из окна ватиканского дворца. Он отметил, что не сможет прибыть в город Аричча недалеко от Рима, где проходит мероприятие, из-за простуды.

«Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений», — сказал Папа римский и пообещал посвятить предстоящую неделю духовным размышлениям в Ватикане.

Уточняется, что речь идет о мероприятиях, которые Папа римский традиционно проводит вместе с членами Римской курии во время Великого поста.

Как отмечает Reuters, выступление Папы Франциска 1 марта стало первым после того, как в Ватикане сообщили о «слабом недомогании» понтифика. Перед этим последний раз он появлялся на публике во время мессы в Риме 26 февраля, во время которой присутствовавшие заметили у Папы римского кашель и насморк, сообщает агентство.