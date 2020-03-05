Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек

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За последние сутки в Италии от вызванных коронавирусом 2019-nCoV осложнений погиб 41 человек. Таким образом, общее число жертв в стране достигло 148 человек. Об этом сообщил на брифинге глава службы гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ANSA. Ранее сообщалось о 107 погибших

Всего в Италии на 5 марта заболело 3296 человек. За сутки было выявлено 590 новых случаев. По словам Боррелли, более половины заразившихся — 1777 человек — находятся в Ломбардии на севере страны. 658 инфицированных в Эмилли-Романье, 380 — в Венето.

В службе гражданской защиты также сообщили, что растет количество выздоровевших — в четверг таких насчитывалось уже 414 человек (на 138 больше по сравнению с предыдущим днем).

В конце февраля в Италии произошла вспышка коронавируса из Китая, после чего страна заняла первое место в Европе по числу инфицированных. Наибольшее количество заболевших — в северных областях страны.