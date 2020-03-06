В Челябинской области произошел пожар в производственном цехе

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В деревне Казанцево в Челябинской области загорелось одноэтажное здание, в котором находились пиломатериалы и оборудование. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, огонь распространился на все здание, площадь которого составляет 600 кв. м. Указывается, что пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Тушение возгорания было затруднено из-за отсутствия рядом наружного водоснабжения, отметили в МЧС. Из-за того, что ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 3 км от пожара, спасателям пришлось подвозить воду к зданию.

В ведомстве уточнили, что из-за пожара никто не пострадал.