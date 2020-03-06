В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Частный жилой дом загорелся в городе Бийске в Алтайском крае. В результате три человека погибли, в том числе ребенок, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, что погибшая девочка не проживала в сгоревшем доме, а находилась в гостях у родственников. Информация о пожаре поступила спасателям в 03:57 по местному времени (23:57 мск 5 марта).

По данным министерства, возгорание обнаружили поздно. В главке МЧС рассказали, что возникло сильное задымление, поэтому на месте происшествия работали сотрудники газодымозащитной службы.

«Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении ведомства.