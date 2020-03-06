Общество , 06 мар, 02:44
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Путин попросил разъяснить россиянам поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы провести разъяснительную работу о поправках в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют», — сказал он.
Глава государства попросил глав думских фракций провести просветительскую работу не только в среде сторонников политических партий, но, в особенности, в интернете, СМИ и при личных встречах.
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