Кабмин разрешил Силуанову участвовать в наблюдательном совете Сбербанка

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министру финансов России Антону Силуанову разрешили участвовать в наблюдательном совете Сбербанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Разрешить министру финансов России Силуанову Антону Германовичу участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета ПАО «Сбербанк России», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что ЦБ и Минфин разработали законопроект о продаже 50% плюс одна акция Сбербанка правительству. Предполагается, что пакет Банка России будет продаваться поэтапно, несколькими лотами, он будет приобретен по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как ранее подсчитал РБК, стоимость доли Центробанка в Сбербанке может составить 2,8 трлн руб.

Число сотрудников Центробанка в наблюдательном совете Сбербанка сократится до трех человек. Кандидаты в новый наблюдательный совет должны быть выдвинуты до 18 марта.

