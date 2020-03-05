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В Швейцарии от коронавируса умер первый человек

Фото: Wang Jingqiang / Xinhua / Global Look Press

На западе Швейцарии в кантоне Во зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Об этом сообщает Федеральная служба здравоохранения страны.

«Кантон Во сообщил о смерти 5 марта в результате новой коронавирусной инфекции. Это первая смерть [от коронавируса] в Швейцарии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, скончалась 74-летняя женщина, зараженная коронавирусом. Ее госпитализировали 3 марта, и в ночь на 5 марта она умерла.

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Как уточнили власти кантона, она входила в группу с высоким риском из-за наличия хронических заболеваний.

The Local передает, что, по данным, полученным от властей всех кантонов на 5 марта, коронавирусом в Швейцарии заражены 89 человек.

О первом случае коронавируса в Швейцарии стало известно 25 февраля. Заразившимся оказался 70-летний мужчина, который ранее отдыхал в Италии, недалеко от Милана.

Эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число жертв вируса составило 3 284 человека, еще 95 169 человек заражены (согласно SCMP).

Теги: Швейцария, смерть, коронавирус
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