В Швейцарии от коронавируса умер первый человек

Фото: Wang Jingqiang / Xinhua / Global Look Press

На западе Швейцарии в кантоне Во зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Об этом сообщает Федеральная служба здравоохранения страны.

«Кантон Во сообщил о смерти 5 марта в результате новой коронавирусной инфекции. Это первая смерть [от коронавируса] в Швейцарии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, скончалась 74-летняя женщина, зараженная коронавирусом. Ее госпитализировали 3 марта, и в ночь на 5 марта она умерла.

Как уточнили власти кантона, она входила в группу с высоким риском из-за наличия хронических заболеваний.