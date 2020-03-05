В Швейцарии от коронавируса умер первый человек
На западе Швейцарии в кантоне Во зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Об этом сообщает Федеральная служба здравоохранения страны.
«Кантон Во сообщил о смерти 5 марта в результате новой коронавирусной инфекции. Это первая смерть [от коронавируса] в Швейцарии», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, скончалась 74-летняя женщина, зараженная коронавирусом. Ее госпитализировали 3 марта, и в ночь на 5 марта она умерла.
Как уточнили власти кантона, она входила в группу с высоким риском из-за наличия хронических заболеваний.