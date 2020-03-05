Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 марта

Число зараженных новым коронавирусом превысило 95 тыс. человек, более 3,2 тыс. скончались. Главное — в материале РБК

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены 12 668 инфицированных, за сутки подтверждено 2103 новых случая. Случаи заражения обнаружены в 76 странах (плюс четыре за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 214 человек.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 409 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 95 169 человек.

Российские крупные компании ввели меры противодействия распространению коронавируса, в частности отменили заграничные командировки и участие в международных конференциях и выставках. Это произошло после выпуска рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава сократить или отменить бизнес-поездки, ограничить массовое скопление людей, ввести санитарные меры.

В Санкт-Петербурге закрыли на карантин общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени Мечникова. Поводом стала госпитализация студента из Италии.

Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно докладам ФСБ, из-за границы поступают информационные вбросы о коронавирусе. Их цель — посеять панику среди населения России. Роскомнадзор заявил о начале блокировок недостоверных сообщений о коронавирусе в соцсетях. Компания Group-IB передала в правоохранительные органы данные об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудиосообщения о коронавирусе, СМИ сообщили о первых задержаниях из-за распространения фейков.





Ситуация в других странах

Western Union предупредила о проблемах с переводами в Китай, которые связаны с тем, что местные банки закрывают отделения, в которых переводы выдаются наличными.

В Италии количество погибших от коронавируса достигло 107 человек. За один день в стране умерли 28 человек.

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса. Ранее в штате зарегистрировали первый случай смерти от заражения инфекцией. Губернатор штата заявил, что введение такого режима позволит получить федеральные ресурсы на борьбу с распространением вируса.