Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Алексей Дружинин / Zuma / Global Look Press)

Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве, передает корреспондент РБК.

«Нам всегда есть о чем поговорить, ну, а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора», — отметил он.

Глава государства поблагодарил Эрдогана за то, что он прилетел в Москву на переговоры.

Ранее турецкий лидер заявил, что встреча должна была состояться в Турции, однако из-за работы по поправкам к Конституции в России Анкара приняла предложение провести переговоры в Москве.