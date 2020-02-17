«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай

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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об изменениях в распивании полетов в Китай. С 18 по 29 февраля отменяются два ежедневных рейса в Пекин и Шанхай (это SU200/201 и SU208/209; компания продолжит выполнять еще два рейса по тем же направлениям — SU204/SU205 и SU206/SU207), также с 17 февраля сокращается частота рейсов из Шереметьево в Гуанчжоу и обратно, говорится в сообщении «Аэрофлота», поступившем в РБК.

С 1 по 28 марта также отменены два ежедневных рейса в Пекин и Шанхай: тот же SU200/201 и SU206/207. В этот период точно по этим направлениям тоже будут летать два рейса.

Кроме того, с 1 марта «Аэрофлот» скоратит частоту полетов из Москвы в Гуанчжоу и в Гонконг.

С февраля авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено. Совершать рейсы Москва разрешила только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, российская компания сохранила регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

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