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Попавшую в скандал краснодарскую судью отстранили от ведения процессов

Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов назначил судью Елену Хахалеву главой состава, который будет заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Об этом сообщает местное отделение «Комсомольской правды» со ссылкой на приказ.

По данным издания, изменения вступят в силу с 15 августа. В документе говорится, что перестановка составов судей по специализациям проводится для «совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке».

Политика
Судья назвала источник денег для свадьбы дочери с участием звезд эстрады

«Комсомольская правда» добавляет, что всего числится десять составов судей, которые будут заниматься рассмотрением гражданских и уголовных дел, а судья Хахалева возглавит состав № 11.

В 2017 году возник скандал вокруг свадьбы дочери Хахалевой, на которой выступали Валерий Меладзе, Николай Басков и Иосиф Кобзон. Адвокат Сергей Жорин оценил стоимость празднества в $2 млн.

При этом Хахалева заявляла, что организатором свадьбы выступил ее бывший муж, «крупный предприниматель». Она добавляла, что посетившие праздник артисты являются его друзьями. При этом председатель Совета судей Владимир Кисляк отмечал, что свадьба обошлась в 5 млн руб.

Впоследствии Краснодарский Совет судей проводил две проверки подлинности диплома об окончании Хахалевой Тбилисского государственного университета.

Теги: Краснодар, судья Хахалева
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