Попавшую в скандал краснодарскую судью отстранили от ведения процессов

Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов назначил судью Елену Хахалеву главой состава, который будет заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Об этом сообщает местное отделение «Комсомольской правды» со ссылкой на приказ.

По данным издания, изменения вступят в силу с 15 августа. В документе говорится, что перестановка составов судей по специализациям проводится для «совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке».

«Комсомольская правда» добавляет, что всего числится десять составов судей, которые будут заниматься рассмотрением гражданских и уголовных дел, а судья Хахалева возглавит состав № 11.

В 2017 году возник скандал вокруг свадьбы дочери Хахалевой, на которой выступали Валерий Меладзе, Николай Басков и Иосиф Кобзон. Адвокат Сергей Жорин оценил стоимость празднества в $2 млн.