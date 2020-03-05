Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия

При возвращении на Украину заболевший с женой дважды проходил тестирование, но симптомов заболевания у них не нашли. Однако супруги самоизолировались у себя дома, а спустя несколько дней у мужчины появились симптомы 2019-nCoV.

В Минздраве Украины также сообщили, что в Италии была госпитализирована гражданка страны с подтвержденным диагнозом COVID-19 (пневмония, вызванная коронавирусом).

20 февраля в санаторий в поселке Новые Санжары в Полтавской области доставили украинцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса. Местные жители устроили протесты в связи с их приездом, произошли столкновения с полицией.

Как пишет УНИАН, 5 марта карантин в Новых Санжарах был завершен. Ни у кого из эвакуированных из Китая граждан не выявили заболевание.