Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, будем временно закрывать школы», — заявил он во время встречи с эвакуированными из Китая согражданами в Полтавской области.
По словам Ляшко, эти меры необходимы для уменьшения массовых скоплений людей, так как вирус передается воздушно-капельным путем.
Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта. Мужчину, вернувшегося из Италии через Румынию, госпитализировали в городе Черновцы.