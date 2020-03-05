В Кремле сообщили об информационных провокациях из-за границы во время ЧС

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Информационные провокации и диверсии из-за рубежа осуществляются постоянно, когда Россия сталкивается с различными чрезвычайными ситуациями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, когда в России случаются техногенные катастрофы, происшествия, связанные с природными явлениями, или иные «элементы чрезвычайных ситуаций», как правило, имеют место информационные провокации.

«Причем проистекают они весьма часто именно из-за рубежа, это уже доподлинно известно и установлено», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о докладах ФСБ, согласно которым из-за границы поступают информационные вбросы о коронавирусе. По словам главы государства, цель таких фейков — посеять панику среди населения.