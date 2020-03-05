Кремль исключил обсуждение с лидерами фракций досрочных выборов в Госдуму

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На предстоящей встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций не планируется обсуждать тему досрочных выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В повестке дня такого вопроса нет. Она никогда не звучала и никем не ставилась», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли затрагиваться тема досрочных выборов на встрече.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин не собирается поднимать эту тему. Однако обсуждение вопроса «будет зависеть от тех, кто будет говорить» на встрече.

Накануне в Кремле объявили, что Путин встретится с лидерами думских фракций для обсуждения поправок к Конституции 5 марта. В феврале такую встречу предложил провести лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.