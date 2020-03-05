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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль исключил обсуждение с лидерами фракций досрочных выборов в Госдуму

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

На предстоящей встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций не планируется обсуждать тему досрочных выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В повестке дня такого вопроса нет. Она никогда не звучала и никем не ставилась», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли затрагиваться тема досрочных выборов на встрече.

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Официальный представитель Кремля добавил, что Путин не собирается поднимать эту тему. Однако обсуждение вопроса «будет зависеть от тех, кто будет говорить» на встрече.

Накануне в Кремле объявили, что Путин встретится с лидерами думских фракций для обсуждения поправок к Конституции 5 марта. В феврале такую встречу предложил провести лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

4 марта издание «Проект» со ссылкой на пять источников в Кремле, Госдуме, а также близких к администрации президента сообщило, что в руководстве страны обсуждают идею провести досрочные выборы в Госдуму. По данным источников, если Путин решит поддержать идею, то о досрочных выборах объявят уже в ближайшие дни. Собеседники издания также предположили, что с идеей досрочных выборов выступят представители фракций на встрече с президентом.

В январе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к администрации президента источник сообщила, что власти не исключают досрочного проведения выборов в парламент. В тот же день Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к партии «Единая Россия», сообщил, что Путин может назначить досрочные парламентские и президентские выборы. Песков в ответ на это призвал «трезво оценивать» слухи и заявил, что Кремль не комментирует неподтвержденную информацию.

Теги: Госдума, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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