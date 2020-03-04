Путин обсудит с лидерами фракций Госдумы поправки в Конституцию

Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

Президент Владимир Путин 5 марта встретится с лидерами думских фракций для обсуждения поправок к Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча пройдет в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.

В середине февраля провести такую встречу предложил лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Тогда Путин пообещал не откладывать это совещание в долгий ящик.

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о поправках к Конституции 23 января.