Путин обсудит с лидерами фракций Госдумы поправки в Конституцию
Президент Владимир Путин 5 марта встретится с лидерами думских фракций для обсуждения поправок к Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Встреча пройдет в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
В середине февраля провести такую встречу предложил лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Тогда Путин пообещал не откладывать это совещание в долгий ящик.
Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о поправках к Конституции 23 января.