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Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента призвал «трезво оценивать» слухи. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации главы государства сообщил о возможности досрочных выборов депутатов Госдумы
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Кремль не комментирует неподтвержденную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности досрочных выборов в Госдуму.

«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», — сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к администрации президента источник сообщила, что в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в парламент.

«В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы», — сообщил собеседник издания, пояснив, что самороспуск «позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне».

Срок полномочий Госдумы VII созыва, избранной в 2016 году, истекает в сентябре 2021 года. Очередные выборы депутатов нижней палаты Федерального собрания должны пройти 19 сентября 2021 года.

Медведев объявил об уходе правительства в отставку
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15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию. Речь, в частности, шла об усилении роли Государственной думы, которой Путин предложил дать право утверждать премьер-министра, а также вице-премьеров и министров. Также президент предложил повысить статус Государственного совета, который сейчас является совещательным органом при главе государства, и «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

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Кроме того, 15 января глава правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина, в тот же день Путин предложил Госдуме дать согласие на назначение новым премьер-министром руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января Госдума предложение главы государства поддержала и Путин подписал указ о назначении Мишустина. Медведев был освобожден от исполнения обязанностей главы правительства и назначен заместителем Путина в Совете безопасности России.

Структуру нового правительства и кандидатуры министров и вице-премьеров Мишустин президенту пока не представил, сообщил Песков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков
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