Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента призвал «трезво оценивать» слухи. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации главы государства сообщил о возможности досрочных выборов депутатов Госдумы

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Кремль не комментирует неподтвержденную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности досрочных выборов в Госдуму.

«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», — сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к администрации президента источник сообщила, что в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в парламент.

«В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы», — сообщил собеседник издания, пояснив, что самороспуск «позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне».

Срок полномочий Госдумы VII созыва, избранной в 2016 году, истекает в сентябре 2021 года. Очередные выборы депутатов нижней палаты Федерального собрания должны пройти 19 сентября 2021 года.