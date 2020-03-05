Температура в Крыму побила рекорд 1925 года

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В Крыму впервые за 2020 год 4 марта отметили аномально теплую погоду. Об этом РБК сообщила начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

«Температурный рекорд составил плюс 27 градусов. Перекрыт абсолютный максимум на 5,7 градуса, который наблюдался в 1925 году и составлял 21,2 градуса», — сказала она.

Прошедшая зима отметилась самой аномальной в истории теплой погодой. Специалисты сообщили о превышении нормы примерно на 8 градусов. «Если грубо округлить, то получится около 8 градусов, чего не было за всю историю метеонаблюдений в Москве», — подчеркнула руководитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По мнению экспертов, подобная аномалия была связана с отсутствием достаточно сильного «монгольского антициклона», который обеспечил бы морозы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, географическое положение России позволяет теплому воздуху с юга Атлантики попадать в страну из Западной Европы практически без охлаждения. Минусовые температуры России обеспечивает холодный воздух, приходящий с азиатской части государства. В 2020 году подобный антициклон впервые не был сформирован по естественным причинам.