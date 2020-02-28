Синоптики оценили превышение температурной нормы в Москве этой зимой

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Средняя температура этой зимой в Москве была примерно на 8 градусов выше климатической нормы, что является абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений. Об этом РБК сообщила руководитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, точные значения можно будет назвать в начале марта. «Однако то, что она будет выше нормы, это точно: средняя температура в декабре была выше нормы на 7 градусов, в январе — на 9, в феврале — около 7», — сказала Позднякова. «Если грубо округлить, то получится около 8 градусов, чего не было за всю историю метеонаблюдений в Москве», — подчеркнула она.

Также, по словам главы Московского метеобюро, осень в этом году «плавно перетекла в весну». «По сути в Москве не было ни одного по-настоящему зимнего дня, а минимальная температура почти не опускалась ниже минус 7 градусов», — сказала она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК отметил, что температура этой зимой превысила рекордные показатели 1960 года почти на 2,5 градуса. «Это абсолютно уникальный случай, когда мы видим такое отклонение не только от средних, но и от рекордных значений. Средняя температура зимой 1960 года составила минус 2,8 градуса. По этой зиме пока точных цифр нет — это может быть и 2,5 и 2,4, но важно, что таких аномальных значений мы не видели никогда», — заявил он.

28 февраля синоптики сообщили, что в центральной части европейской России на месяц раньше срока пришла весна. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что среднесуточные мартовские температуры в регионе уже составляют от +3 до +5 градусов, в то время как в первую неделю весны ожидается от +7 до +8.