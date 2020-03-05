Турецкая делегация во главе с Эрдоганом вылетела в Москву

Реджеп Тайип Эрдога (Фото: Jens Krick / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Россию, где должна состоятся его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Anadolu.

Самолет с турецким лидером на борту вылетел из аэропорта Анкары «Эсенбога» в Москву в 10.35 по местному времени (совпадает с московским).

Эрдогана сопровождают в том числе глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак и глава управления национальной разведки Хакан Фидан.

Встреча двух лидеров запланирована в формате «один на один». При необходимости переговоры проведут в узком составе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.