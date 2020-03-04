Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом

Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ряд вопросов российско-турецких отношений, в том числе в рамках подготовки к визиту в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

На оперативном совещании наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась также ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб.

Рабочий визит Эрдогана в Москву запланирован на 5 марта. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит настаивать на территориальной целостности Сирии, а также поддерживать ее в борьбе с террористами. В свою очередь Эрдоган заявил, что ожидает скорого прекращения боевых действий в Идлибе после встречи с российским лидером.