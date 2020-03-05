Адвокат заявил о предоставлении члену кущевской банды Цеповязу госзащиты

Вячеслав Цеповяз (Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости)

Центральный аппарат СК взял под госзащиту члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза. Об этом РБК рассказал адвокат бизнесмена Александра Исюка Генрих Хачатуров.

Бизнесмен Александр Исюк был признан потерпевшим по делу о вымогательстве 77 млн руб. в 2010 году. Сообщалось, что экс-жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и еще двое других фигурантов подозревались в вымогательстве денежных средств у Исюка.



«Цеповяза должны были этапировать в Омск. Но не разрешили, поскольку в отношении Цеповяза в рамках дела руководителей амурской колонии обеспечена госзащита. В связи с этим его вывозы и этапирования в другие колонии запрещены», — сообщил адвокат.



РБК также обратился за комментарием в Центральный аппарат СК.



В январе СК завершил дело о превышении должностных полномочий против двух бывших руководителей амурской колонии. Дело возбудили после публикации фотографий, на которых Цеповяз ел крабов, красную икру и шашлыки в колонии. Генпрокуратура сообщала, что помимо крабов, икры и шашлыков, Цеповяз ежемесячно получал колбасы, сигареты, красную рыбу и другие деликатесы.



Вячеслав Цеповяз — член банды Цапков, действовавшей в Ростовской области. В 2010 году ее участники убили 12 человек в станице Кущевской. Цеповяз был приговорен к сроку в 20 лет лишения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. Глава банды Сергей Цапок получил пожизненный срок, он умер в СИЗО Краснодара из-за сердечной недостаточности.