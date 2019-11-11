Экс-жена Цеповяза вышла из комы

Наталья Стришняя — экс-супруга осужденного члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза — вышла из комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Мурада Мусаева.

«Вышла из комы, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких», — сообщил Мусаев. Защитник уточнил, что, несмотря на это, женщина остается в реанимации.

Наталья Стришняя находится под следствием по делу о вымогательстве (ст. 163 ч. 2 УК). Ее и двух других фигурантов подозревают в вымогательстве 77 млн руб. у бизнесмена Исюка в 2010 году.

6 ноября, перед заседанием суда по этому делу, ее нашли в собственном доме на полу в бессознательном состоянии. В доме также обнаружили записку, в которой она утверждала, что на нее постоянно оказывается давление со стороны потерпевших по делу. Судебный процесс по делу о вымогательстве отложили до 14 ноября.

Адвокат потерпевшего по уголовному делу Генрих Хачатуров, упомянутый в записке, утверждал, что произошедшее может быть провокацией с целью затянуть процесс, оказать давление на суд и потерпевшую сторону. Особо он отмечал, что, по его информации, в коме Стришняя не находилась.