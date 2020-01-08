СК завершил дело против руководителей колонии Цеповяза

Следственный комитет России завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки. Об этом официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала ТАСС.

По словам Петренко, начальник колонии строгого режима № 3 в Амурской области Сергей Картавцев и его заместитель Владимир Васильев обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). После процессуальных действий дело передадут в суд.

В октябре 2018 года «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз ест крабов, красную икру и шашлыки в колонии. ФСИН признала эти изображения подлинными, сообщив, что они были сделаны в 2015 году. После этого следственные органы СКР по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии.

По данным Генпрокуратуры, помимо крабов, икры и шашлыков, Цеповяз ежемесячно получал колбасы, дорогой сыр, сигареты, красную рыбу и другие деликатесы. Общая стоимость таких передач заключенному оценивалась в несколько десятков тысяч рублей.