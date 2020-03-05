Новым главой FESCO станет ее вице-президент по финансам

Максим Сахаров (Фото: m.cfo-russia.ru)

Новым президентом транспортной группы FESCO станет вице-президент группы по финансам Максим Сахаров, сообщили РБК в пресс-службе FESCO. Он сменит на этом посту Александра Исурина, который руководил группой последние четыре года.

Сахаров вступит в должность 6 марта. Вице-президентом станет глава департамента корпоративного финансирования Леонид Звягинцев.

Ранее о перестановках в FESCO сообщил «Коммерсантъ».

Сахаров начал работу в транспортной группе в должности экономиста в 2005 году. После этого работал директором департамента планирования и отчетности и директором по операционной эффективности и бизнес-анализу. Сахаров также входит в советы директоров ряда компаний группы FESCO.

Покидающий FESCO Александр Исурин может возглавить крупнейшего оператора контейнерных железнодорожных перевозок, компанию «Трансконтейнер», которая находится под контролем группы «Дело». Информация об этом появилась в начале февраля. При этом в середине февраля «Трансконтейнер» уже пережил одну смену руководства, когда Виктор Марков сменил Вячеслава Сараева на посту генерального директора. По информации «Коммерсанта», Марков вступил в должность «временно».