Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»

Претендентом на пост главы компании является президент FESCO Александр Исурин. Ожидается приход и других топ-менеджеров

Александр Исурин (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании. Как сообщает «Коммерсантъ», вместо Вячеслава Сараева руководителем может стать президент FESCO Александр Исурин. Собеседники издания утверждают, что перестановка ориентировочно состоится в середине марта.

Знакомый Исурина подтвердил РБК, что тому предложили возглавить «Трансконтейнер».

По данным «Коммерсанта», помимо Исурина в компанию также могут перейти выходец из концерна «Калашников» Павел Скачков и бывший совладелец банка «Финансово-промышленный капитал» Сергей Долгов.

Что касается самой группы «Дело», в ней главой управляющей компании вместо Игоря Яковенко может стать экс-руководитель «Нефтетранссервиса» Артем Поляков.

По поводу преемника Исурина в FESCO собеседник РБК сообщил, что на должность президента компании есть несколько кандидатов.

РБК направил запрос в группу «Дело».

Ранее РБК сообщал, что 49% FESCO, которую возглавляет Исурин, может перейти под контроль арабской DP World. Последняя уже отправила в правительство предложения по дальнейшему развитию компании. Интерес к FESCO проявлял и владелец «Дела» Сергей Шишкарев. Последний говорил, что компания «идеально ложится» в состав его активов.

В конце января о решении покинуть FESCO заявила Лейла Маммедзаде, которая занималась управлением активами Зиявудина Магомедова после его ареста. Она предположила, что к руководству компанией «вероятнее всего, придут родственники Зиявудина — компания перейдет под управление близких ему людей, которым он на 100% доверяет».