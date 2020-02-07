Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
В Москве прошла церемония награждения лучших ипотечных экспертов России Пресс-релиз, 11:05 В Хабаровске введут масочный режим Общество, 10:57 Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать Политика, 10:55 Послание о разрыве: почему президентская кампания в США будет жесткой Мнение, 10:44 УЕФА признал наивысшую степень готовности Петербурга к Евро-2020 Спорт, 10:43 Абэ заявил о необходимости взаимовыгодного мирного договора с Россией Политика, 10:39 Роскачество дало рекомендации по борьбе с детской игроманией Общество, 10:37 Власти Китая потребовали закрыть крупную майнинг-ферму из-за коронавируса Крипто, 10:34 «Аэрофлот» победил в трех ключевых номинациях премии Skyway Service Award Пресс-релиз, 10:26 Henkel открывает новое расширенное косметическое производство в Ногинске Пресс-релиз, 10:23 Как «Продэкспо» помогает производителям продуктов выйти на новые рынки Партнерский материал, 10:22 «Сбербанк Первый» получил престижную награду в сегменте private banking Стиль, 10:13 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 10:12 Каршеринг начали угонять: кто, как и зачем это делает Авто, 10:11
Бизнес ,  
0 

Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»

Претендентом на пост главы компании является президент FESCO Александр Исурин. Ожидается приход и других топ-менеджеров
Трансконтейнер TRCN ₽8 630 +0,06% Купить
Александр Исурин (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании. Как сообщает «Коммерсантъ», вместо Вячеслава Сараева руководителем может стать президент FESCO Александр Исурин. Собеседники издания утверждают, что перестановка ориентировочно состоится в середине марта.

Знакомый Исурина подтвердил РБК, что тому предложили возглавить «Трансконтейнер».

По данным «Коммерсанта», помимо Исурина в компанию также могут перейти выходец из концерна «Калашников» Павел Скачков и бывший совладелец банка «Финансово-промышленный капитал» Сергей Долгов.

Что касается самой группы «Дело», в ней главой управляющей компании вместо Игоря Яковенко может стать экс-руководитель «Нефтетранссервиса» Артем Поляков.

По поводу преемника Исурина в FESCO собеседник РБК сообщил, что на должность президента компании есть несколько кандидатов.

РБК направил запрос в группу «Дело».

Ранее РБК сообщал, что 49% FESCO, которую возглавляет Исурин, может перейти под контроль арабской DP World. Последняя уже отправила в правительство предложения по дальнейшему развитию компании. Интерес к FESCO проявлял и владелец «Дела» Сергей Шишкарев. Последний говорил, что компания «идеально ложится» в состав его активов.

«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»
Бизнес

В конце января о решении покинуть FESCO заявила Лейла Маммедзаде, которая занималась управлением активами Зиявудина Магомедова после его ареста. Она предположила, что к руководству компанией «вероятнее всего, придут родственники Зиявудина — компания перейдет под управление близких ему людей, которым он на 100% доверяет».

Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко
При участии: Мария Кокорева
Теги: «Трансконтейнер»
Материалы по теме
Экс-глава «Трансконтейнера» стал кандидатом в совет директоров компании
Бизнес
Шишкарев направил Абрамовичу и ВТБ оферту на выкуп «Трансконтейнера»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter