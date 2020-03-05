СМИ сообщили об отражении сирийской армией ракетных ударов Израиля

Сирийские правительственные войска противовоздушной обороны (ПВО) отразили израильскую ракетную атаку в небе над городом Хомс. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что удары наносились с территории северной оккупированной Палестины в сторону ливанского города Сидон. Израильские военные выпустили несколько ракет, которые впоследствии были перехвачены сирийской армией.

В конце февраля израильские военные нанесли ракетные удары по позициям сирийских правительственных войск со стороны Голанских высот. Удару подверглись позиции сирийских войск в городе Эль-Кунейтра, а также в деревнях Кахтания и аль-Хуррия. В результате легкие ранения получили трое военнослужащих.

В ночь на 24 февраля Израиль нанес авиаудары по Дамаску. Как писало агентство SANA, сирийские военные отразили ракетные удары Израиля. Собеседник агентства отмечал, что израильские самолеты выпустили управляемые ракеты со стороны Голанских высот. Издание Jerusalem Post объясняло удары по Дамаску тем, что опорный пункт «Исламского джихада» располагался к югу от сирийской столицы. Как отмечало издание, в этом пункте также производились ракеты, которые запускали в стороны Израиля.