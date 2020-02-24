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Сирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску

Сирийские системы ПВО отразили ракетные удары Израиля по Дамаску, сообщает агентство SANA.

Как рассказал агентству военный источник, израильские самолеты нанесли удары со стороны Голанских высот несколькими волнами управляемых ракет. Уточняется, что большинство ракет были сбиты до достижения своих целей. «Системы ПВО отреагировали с высокой степенью эффективностью сразу после обнаружения ракет», — пишет агентство.

Ранее израильские военные сообщили, что нанесли авиаудары по террористическим объектам «Исламского джихада» в Сирии, а также по сектору Газа, откуда ранее были запущены ракеты в сторону Израиля.

Армия Израиля заявила о перехвате 13 из 21 запущенной из Газы ракеты
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Издание Jerusalem Post объясняет удары по Дамаску тем, что опорный пункт «Исламского джихада» находится к югу от сирийской столицы. В этом пункте, по информации издания, в том числе производились ракеты, которые запускали в сторону Израиля.

Кроме того, Израиль сообщал о 21 запущенной ракете со стороны сектора Газа. Уточнялось, что 13 из них удалось перехватить израильским системам ПВО.

Теги: Сирия, Израиль, ракетные удары
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Армия Израиля нанесла ракетные удары по Дамаску
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Армия Израиля заявила о перехвате 13 из 21 запущенной из Газы ракеты
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