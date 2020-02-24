Армия Израиля нанесла ракетные удары по Дамаску

В Сирии утверждают, что большинство израильских снарядов удалось уничтожить

Фото: Ariel Schalit / AP

Израиль нанес авиаудары по сирийскому Дамаску, сообщается на странице ведомства в Twitter. Кроме того, израильские военные нанесли удар по сектору Газа, откуда ранее были запущены ракеты в сторону Израиля.

«Мы только что нанесли удары по террористическим объектам «Исламского джихада» в Сирии и в Газе в ответ на ракетные обстрелы по израильским мирным жителям сегодня», — сказано в сообщении израильской армии.

Издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных объясняет удар по Дамаску тем, что к югу от сирийской столицы находился опорный пункт «Исламского джихада»., где в том числе производились ракеты, которые запускались по территории Израиля.

В свою очередь сирийское правительственное агентство SANA сообщило о том, что в ходе израильского обстрела большинство выпущенных по Дамаску ракет было уничтожено.