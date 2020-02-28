СМИ сообщили об ударе израильских вертолетов по позициям сирийской армии

Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских правительственных войск. Об этом сообщает государственный телеканал Сирии Alikhbaria на своей странице в Facebook.

По данным канала, ракетный обстрел произошел со стороны Голанских высот. Удару подверглись позиции сирийских войск в городе Эль-Кунейтра, а также в деревнях Кахтания и аль-Хуррия. В результате трое военнослужащих получили легкие ранения.

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