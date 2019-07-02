Страны ОПЕК+ договорились ограничивать добычу нефти еще девять месяцев

Участники соглашения ОПЕК+, не входящие в нефтяной картель, поддержали принятое накануне решение его членов, которые до конца марта 2020 года будут ограничивать добычу нефти

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Не входящие в ОПЕК нефтедобывающие страны в ходе встречи в Вене подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве и проголосовали за присоединение к решению стран — членов картеля продлить сделку об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев, до апреля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака.

«Хартия должна стать фундаментом нашей будущей кооперации», — сказал министр и предложил делегатам ОПЕК+ проголосовать за приятие документа. Все участники заседания высказались за и подписали документ.

Как позже уточнил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих, все 24 страны ОПЕК+ приняли решение сокращать добычу на протяжении следующих девяти месяцев.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, в свою очередь, вышел из зала заседаний перед голосованием о принятии хартии. В Twitter иранского ведомства указывается, что, несмотря на этот жест, Тегеран поддержал решение ОПЕК+.

В итоговом коммюнике, которое размещено на официальном сайте организации, говорится, что подписанная хартия не подразумевает каких-либо юридических обязательств стран и участие в ней является добровольным и открытым. Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на 6 декабря.