В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом COVID-2019 были выявлены в Венгрии в среду, 4 марта. Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на его странице в Facebook.

«У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции», — приводит слова Орбана издание Hungry Today.

Отмечается, что заболевание выявили у двух студентов из Ирана. В настоящее время их поместили больницу имени Святого Иштвана и Святого Ласло в Будапеште.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань с декабря 2019 года. Специалисты Национальной комиссии здравоохранения Китая, пришли к выводу, что новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который длится до 14 дней.

С момента распространения вируса случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в более чем 70 странах, в том числе в России.

По данным китайских медиков на 4 марта, число зараженных коронавирусом в стране достигло 80 270 человек. В мире число заболевших превысило 94,1 тыс. человек. Умерли более 3,2 тыс. человек.