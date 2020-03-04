СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Истребитель F-16 (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.

По информации издания, С-200 были нацелены на турецкий истребитель, однако подтверждения о том, что ракета попала в цель, не поступило. Предположительно F-16 уклонился от удара и вернулся в свое воздушное пространство.

Ранее агентство SANA сообщило, что сирийская армия отбила две атаки поддерживаемых Турцией боевиков в провинции Идлиб на северо-западе страны, в результате чего протурецкие силы понесли потери. Портал Al-Masdar News также передавал о двух отбитых сирийской армией атаках в Идлибе.

27 февраля в результате авиаудара сирийских правительственных сил погибли более 30 турецких военных. После этого Анкара начала наносить удары по позициям официального Дамаска. 1 марта турецкие истребители сбили два самолета ВВС Сирии. Дамаск в то же время закрыл воздушное пространство над Идлибом, пообещав сбивать там все враждебно настроенные летательные аппараты.