СМИ сообщили об отражении армией Сирии атак боевиков в Идлибе

Боец ​​Национального фронта освобождения, ​Сирия, Саракиб (Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press)

Сирийская армия отбила две попытки протурецких боевиков захватить город Серакиб в провинции Идлиб, сообщает портал Al-Masdar News со ссылкой на источник в армии Сирии.

По данным источника, «Национальный фронт освобождения», поддерживаемый Турцией, понес тяжелые потери при штурме позиций сирийской арабской армии к западу от Серакиба. Боевики были вынуждены отступить. После этого они начали еще одну атаку на западной окраине Серакиба, также отбитую сирийской армией.

В то же время агентство SANA передает, что подразделения сирийской правительственной армии сорвали атаки протурецких боевиков на селение Тарнабу к западу от Серакиба и археологический комплекс Шаншарах на юго-востоке провинции Идлиб. По данным агентства, боевики понесли существенные потери.

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