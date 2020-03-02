Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба

Фото: Константин Мачульский / ТАСС

Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб. Об этом РБК сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что подразделения вошли в город в 17:00 мск 2 марта. Такую меру приняли, «учитывая важное значение города для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 — М5».

Ситуация в Сирии обострилась в феврале после того, как в результате авиаудара сирийских военных погибли более 30 турецких солдат. В ответ Турция поразила более 200 целей, принадлежащих армии Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает договориться с Россией о введении режима прекращения огня в Идлибе. По его словам, на встрече с российским президентом Владимиром Путиным 5 марта он обсудит последние события в зоне деэскалации, а также конкретные шаги к урегулированию ситуации в Сирии.