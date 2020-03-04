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«Интерфакс» сообщил о задержании распространителей фейков о коронавирусе

Фото: ФСБ России / Global Look Press

Несколько подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве задержаны, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока в пресс-службу не поступала информация», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее информация о массовом заражении москвичей начала распространяться через ботов в «ВКонтакте» и сообщения в мессенджерах, сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности. В голосовых сообщениях утверждалось, что в столице вирусом заразились 20 тыс. человек. В Group-IB заявили, что целью таких вбросов может быть «усиление панических настроений».

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Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла информацию о том, что власти скрывают настоящее число зараженных коронавирусом в стране. В свою очередь президент России Владимир Путин рассказал о докладах ФСБ, в которых говорится, что из-за границы поступают информационные вбросы о коронавирусе.

4 марта стало известно, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд сообщений в соцсетях о коронавирусной инфекции, которые посчитала недостоверными и создающими угрозу общественной безопасности. Роскомнадзор приступил к процедуре блокировки таких сообщений.

Теги: коронавирус, фейк, задержание, новости РБК
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