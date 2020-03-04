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Поправки в Конституцию ,  
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Верховный муфтий поспорил с муфтием Татарстана о поправке в Конституцию

Талгат Таджуддин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал внесение в Конституцию страны поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ», сообщает «РИА Новости».

«Тут же не выпячивается, что русский народ — только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я — за», — заявил Таджуддин.

По его словам, эти поправки означают, что у нас союз народов «добровольный, не завоеванный, не колонии».

Накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Основной закон положения о «государствообразующем народе». Он отметил, что не видит положительных перспектив в отражении в Конституции этого понятия. По его словам, все народы внесли вклад в образование государства, формирование менталитета, развитие «мощного социально-экономического пространства», а также в сохранение границ и духовного суверенитета.

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Политика

В свою очередь в Кремле на слова муфтия Татарстана ответили, что понятие «государствообразующий народ» не создает предпосылок для конфликтов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в новой редакции Конституции предлагается «гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России». Поэтому, по его мнению, опасения, что кто-то будет ущемлен из-за этих поправок, безосновательны.

2 марта Госдума завершила прием поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В этот день свои поправки внес президент России Владимир Путин. Среди прочего они предусматривают, что «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Теги: верховный муфтий, Татарстан, Конституция, поправки в Конституцию
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