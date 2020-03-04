Верховный муфтий поспорил с муфтием Татарстана о поправке в Конституцию

Талгат Таджуддин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал внесение в Конституцию страны поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ», сообщает «РИА Новости».

«Тут же не выпячивается, что русский народ — только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я — за», — заявил Таджуддин.

По его словам, эти поправки означают, что у нас союз народов «добровольный, не завоеванный, не колонии».

Накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Основной закон положения о «государствообразующем народе». Он отметил, что не видит положительных перспектив в отражении в Конституции этого понятия. По его словам, все народы внесли вклад в образование государства, формирование менталитета, развитие «мощного социально-экономического пространства», а также в сохранение границ и духовного суверенитета.