Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 12:23
Минфин закупит минимум валюты за два года Экономика, 12:30 Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Мексике Спорт, 12:30 Кремль ответил на критику муфтия Татарстана из-за поправки в Конституцию Политика, 12:30 Инструкция по покупке: как выбрать Skoda Karoq Авто, 12:18 В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Путина от коронавируса Общество, 12:18 Кремль отказался предвосхищать решение суда в Гааге по делу MH17 Политика, 12:15 Walmart вступил в блокчейн-консорциум Hyperledger Крипто, 12:06 Депутат Рады опубликовал фото заявления Гончарука об отставке Политика, 12:06 Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника» Политика, 12:06 Как работодателю защитить сотрудников в случае вспышки COVID-19 Pro, 12:04 Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 12:03 Лекарство от ФРС: справятся ли мировые регуляторы с эпидемией Мнение, 12:00 В Польше выявили первый случай заболевания коронавирусом Общество, 11:53 Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя Общество, 11:52
Политика ,  
0 

Кремль ответил на критику муфтия Татарстана из-за поправки в Конституцию

Введение в Конституцию понятия «государствообразующий народ» не создает предпосылок для конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Поправка в Конституцию, которая вводит понятие «государствообразующий народ», на создает предпосылок для конфликтов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, «совершенно безосновательны».

«Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 68, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России», — отметил он.

По его словам, также безосновательны опасения о том, что кто-то будет ущемлен из-за этих поправок. «Там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации», — добавил он.

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Политика

Ранее против этой поправки выступил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. «Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации», — заявил он.

Материал дополняется

Авторы: Владислав Гордеев, Полина Химшиашвили
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter