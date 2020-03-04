Кремль ответил на критику муфтия Татарстана из-за поправки в Конституцию

Введение в Конституцию понятия «государствообразующий народ» не создает предпосылок для конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Поправка в Конституцию, которая вводит понятие «государствообразующий народ», на создает предпосылок для конфликтов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, «совершенно безосновательны».

«Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 68, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России», — отметил он.

По его словам, также безосновательны опасения о том, что кто-то будет ущемлен из-за этих поправок. «Там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации», — добавил он.

Ранее против этой поправки выступил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. «Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации», — заявил он.