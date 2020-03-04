Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства

Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы проводим дальнейшую работу и работаем с депутатским корпусом. В настоящее время депутатами Государственной думы от «Единой России» внесены предложения о поправках в два действующих закона», — сказала Голикова. Она отметила, что речь идет о законах об обращении лекарственных средств и об охране здоровья граждан.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным разработала проект закона о заморозке цен на любые лекарства и медизделия. Согласно документу, кабмин сможет замораживать цены на эти товары на три месяца при возникновении ЧС, угрозе распространения инфекционного заболевания, а также при повышении цен на 30% и более в течение 30 дней подряд.

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