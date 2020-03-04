Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 12:23
Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе Политика, 15:25 В Подмосковье уволили воспитателя отравившихся детей Общество, 15:21 Как заразить сотрудников идеей инноваций Pro, 15:14 IIHF допустила отмену чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса Спорт, 15:14 ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику Финансы, 15:12 Глава Coinbase назвал причины для инвестирования в биткоин Крипто, 14:56 Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства Общество, 14:51 МСП Банк профинансировал строительство молочной фермы в Красноярском крае Пресс-релиз, 14:45 Минобороны сообщило о попытке применения террористами химоружия в Идлибе Общество, 14:39 Глава «Нафтогаза» сообщил о попытках «похоронить» «Северный поток-2» Общество, 14:29 Свадьбы и гаечные ключи: что поможет продвинуться на ювелирном рынке Pro, 14:29 РЭЦ разработал систему подбора маркетплейсов для экспортеров Пресс-релиз, 14:19 Не ₽900 млн, а ₽1,26 млрд. Что важно знать о новом потолке зарплат в КХЛ Спорт, 14:18 Минпромторг объяснил запрет на вывоз масок из России Общество, 14:14
Вирус из Китая ,  
0 

Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства

Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы проводим дальнейшую работу и работаем с депутатским корпусом. В настоящее время депутатами Государственной думы от «Единой России» внесены предложения о поправках в два действующих закона», — сказала Голикова. Она отметила, что речь идет о законах об обращении лекарственных средств и об охране здоровья граждан.

В Госдуму внесли законопроект о заморозке цен на лекарства при эпидемии
Общество

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным разработала проект закона о заморозке цен на любые лекарства и медизделия. Согласно документу, кабмин сможет замораживать цены на эти товары на три месяца при возникновении ЧС, угрозе распространения инфекционного заболевания, а также при повышении цен на 30% и более в течение 30 дней подряд.

Материал дополняется

Теги: Татьяна Голикова, заморозка цен, лекарства
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о заморозке цен на лекарства при эпидемии
Общество
Представители аптек оценили проект о борьбе с завышением цен на лекарства
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter