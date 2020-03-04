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Глава «Нафтогаза» сообщил о попытках «похоронить» «Северный поток-2»

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Руководство «Нафтогаза Украины» ведет в США переговоры, направленные на то, чтобы окончательно помешать России достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом рассказал, выступая в Атлантическом совете (аналитический центр при НАТО), председатель правления компании Андрей Коболев.

«Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь, как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», — заявил Коболев на прошедшем в Вашингтоне мероприятии под названием «Как «Нафтогаз» обыграл Кремль и может это сделать еще раз».

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Коболев предупредил, что, несмотря на то что строительство «Северного потока-2» после введения санкций США приостановилось, «игра еще не закончена» и у России есть техническая возможность довести реализацию проекта до конца.

«Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении», — сказал Коболев.

Изначально «Северный поток-2» планировали запустить в конце 2019 года. Проблемы с завершением строительства «Северного потока-2» (его оператор — Nord Stream 2 AG, акционером которого является «Газпром») начались после того, как в оборонный бюджет США заложили санкции против компаний, участвующих в проекте. После этого швейцарский подрядчик Allseas, занимавшийся прокладкой труб для газопровода, заявил, что приостанавливает работы. «Газпром» в феврале сообщил, что теперь газопровод собираются ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

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Теги: «Нафтогаз Украины», Андрей Коболев, «Северный поток-2»
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