Глава «Нафтогаза» сообщил о попытках «похоронить» «Северный поток-2»

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Руководство «Нафтогаза Украины» ведет в США переговоры, направленные на то, чтобы окончательно помешать России достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом рассказал, выступая в Атлантическом совете (аналитический центр при НАТО), председатель правления компании Андрей Коболев.

«Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь, как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», — заявил Коболев на прошедшем в Вашингтоне мероприятии под названием «Как «Нафтогаз» обыграл Кремль и может это сделать еще раз».

Коболев предупредил, что, несмотря на то что строительство «Северного потока-2» после введения санкций США приостановилось, «игра еще не закончена» и у России есть техническая возможность довести реализацию проекта до конца.

«Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении», — сказал Коболев.