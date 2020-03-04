Кремль увидел в остановке падения доходов возможность позитивной динамики

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Остановка падения доходов россиян по итогам 2019 года позволяет рассчитывать на позитивную динамику в последующие годы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В 2019 году, скажем так, падение доходов остановилось, это сам по себе результат достаточно важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно выйти на позитивную динамику», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда россияне смогут почувствовать эффект от нацпроектов.

Остановить падение доходов удалось благодаря «макроэкономической стабильности, запасу прочности, который был достигнут благодаря работе правительства», уточнил Песков.

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