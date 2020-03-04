В Минске завершили расследование дела о фейерверках против двух россиян

Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о взрыве пиротехнических изделий 3 июля 2019 года Минске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается на сайте белорусского СК.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 463 УК Белоруссии (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере). Ранее следователи предъявили обвинение по делу двум россиянам.

По результатам расследования выяснилось, что перед проведением салюта в День независимости сотрудники Минской военной комендатуры обнаружили брак в большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм, закупленных ранее у российской компании. «Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта», — отметили в СК. Однако вместо того, чтобы утилизировать бракованные товары, инженеры компании-изготовителя, пиротехники вместе с командиром роты Минской военной комендатуры «дорабатывали их путем уменьшения диаметра с помощью механического воздействия». Следователи пояснили, что такие изменения сделали изделия небезопасными для использования.

В результате двум сотрудником компании-изготовителя пиротехники предъявили обвинение по ч. 2 ст. 299 УК Белоруссии (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере). Действия командира роты Минской военной комендатуры следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере).

Уточняется, что материальный ущерб от взрыва составил более 740 тыс. белорусских рублей (около 22 млн руб.). В результате произошедшего погиб человек, еще 11 пострадали. Как сообщало Министерство обороны Белоруссии, фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО «Пиро-Росс», расположенной в Сергиевом Посаде.