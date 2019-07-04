Следователи возбудили дело после взрывов фейерверков в Минске

Следователи возбудили дело после взрывов фейерверков в Минске

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов пиротехники в Минске, в результате которых скончалась женщина. Об этом сообщается на сайте СК Республики Беларусь.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 июля во время праздничного салюта в столице Белоруссии. Четыре пиротехнических изделия взорвались, повредив салютные установки, в результате чего разлетевшиеся осколки нанесли ранения окружающим.

Так, одна женщина скончалась на месте от полученных ранений, еще около десяти человек пострадали. Более того, были повреждены близлежащие здания.

Следователи завели дело по по ч. 2 ст. 463 УК Белоруссии (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

В данный момент правоохранительные органы изучают необходимую документацию, допрашивают военнослужащих, осуществлявших заряжание, и поставщиков фейерверков. Также были назначены экспертные исследования.