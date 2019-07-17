Двум россиянам предъявили обвинение из-за взрыва фейерверков в Минске

Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрыве пиротехнических изделий 3 июля в Минске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Белоруссии.

В Следственном комитете республики отметили, что выясняются все обстоятельства произошедшего, передает агентство.

Взрыв произошел 3 июля, во время салюта в День независимости в Минске. В результате произошедшего пострадали около десяти человек, одна женщина погибла. Белорусские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК Белоруссии. По делу были задержаны двое граждан России.

Министерство обороны Белоруссии заявляло, что предположительной причиной случившегося могли стать некачественные заряды. Салютные изделия и установки были приобретены у российской компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада.

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили задержанных 8 июля. По словам дипломатов, жалоб на условия их содержания не поступало.