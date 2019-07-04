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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
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Общество ,  
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Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда

Министерство обороны Белоруссии назвало предположительной причиной гибели женщины во время приуроченного к Дню независимости страны и проведенного в Минске салюта низкое качество зарядов.

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра 195 мм. Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс», город Сергиев Посад», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что все необходимые меры безопасности при проведении салюта были приняты, а бойцы расчетов салютных установок прошли специальную подготовку. В то же время созданная в ведомстве комиссия, которая ведет служебное расследование по факту подрывов, отрабатывает и иные (кроме некачественных зарядов) версии случившегося.

«Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай», — говорится в сообщении Минобороны.

Взрывы зарядов, разрушившие салютные установки, произошли в Минске 3 июля. От разлетевшихся осколков, по данным Следственного комитета Белоруссии, пострадали не менее 10 человек, одна женщина погибла. СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Теги: Белоруссия, фейерверк
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