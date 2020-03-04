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Вирус из Китая ,  
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В Японии число заболевших коронавирусом достигло 1000 человек

Фото: Carl Court / Getty Images

Количество подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV в Японии достигло 1 тыс. человек, передает информационное агентство Kyodo.

Согласно данным японского министерства здравоохранения, 706 заболевших — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который почти месяц находился на карантине в порту Йокогамы. В среду в префектуре Ямагути на западе Японии был зафиксирован первый случай заболевания.

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Число погибших от вызванных вирусом осложнений в стране составляет 12 человек. Шестеро из них находились на круизном судне.

Правительство Японии заявило, что следующие две недели станут решающими для сдерживания коронавируса. На острове Хоккайдо, где зарегистрировали самое большое количество заболевших, было объявлено чрезвычайное положение.

1 марта в Японии завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess — судно покинули последние 130 членов экипажа. Всех их поместят на двухнедельный карантин в госучреждение в префектуре Сайтама. Будут проведены повторные тестирования, и если анализы покажут отрицательный результат на коронавирус, моряков отпустят.

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Само судно пройдет дезинфекцию, после чего будет отправлено на техническое обслуживание на верфь.

Теги: коронавирус, Япония, эпидемия
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