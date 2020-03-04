В Японии число заболевших коронавирусом достигло 1000 человек

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Количество подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV в Японии достигло 1 тыс. человек, передает информационное агентство Kyodo.

Согласно данным японского министерства здравоохранения, 706 заболевших — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который почти месяц находился на карантине в порту Йокогамы. В среду в префектуре Ямагути на западе Японии был зафиксирован первый случай заболевания.

Число погибших от вызванных вирусом осложнений в стране составляет 12 человек. Шестеро из них находились на круизном судне.

Правительство Японии заявило, что следующие две недели станут решающими для сдерживания коронавируса. На острове Хоккайдо, где зарегистрировали самое большое количество заболевших, было объявлено чрезвычайное положение.