Депутаты «Слуги народа» заявили о согласовании кандидата на пост премьера

Фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде согласовала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает «Интерфакт-Украина» со ссылкой на народного депутата Михаила Радуцкого.

О том, что кандидатуру Шмыгаля соглсовали в «Слуге народа» сообщила также депутат Галина Янченко, пишет UNN.

По словам Радуцкого, кандидатура Шмыгаля была предложена Владимиром Зеленским, и фракция его поддержала. Против Шмыгаля не голосовал никто, один нардеп воздержался.

Депутат добавил, что вопрос с формированием нового правительства должен будет решить новый глава кабмина. «Еще нет даже 50% предложений», — отметил Радуцкий на вопрос о составе нового кабмина.

До настоящего момента Шмыгаль занимал пост вице-премьера.