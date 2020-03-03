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Политика ,  
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Депутаты «Слуги народа» заявили о согласовании кандидата на пост премьера

Фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде согласовала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает «Интерфакт-Украина» со ссылкой на народного депутата Михаила Радуцкого.

О том, что кандидатуру Шмыгаля соглсовали в «Слуге народа» сообщила также депутат Галина Янченко, пишет UNN.

По словам Радуцкого, кандидатура Шмыгаля была предложена Владимиром Зеленским, и фракция его поддержала. Против Шмыгаля не голосовал никто, один нардеп воздержался.

Депутат добавил, что вопрос с формированием нового правительства должен будет решить новый глава кабмина. «Еще нет даже 50% предложений», — отметил Радуцкий на вопрос о составе нового кабмина.

До настоящего момента Шмыгаль занимал пост вице-премьера.

СМИ узнали о заявлении Гончарука об отставке из-за критики Коломойского
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Еще один депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Арсен Аваков сохранит должность министра внутренних дел, Денис Малюська — главы Минюста, а Михаил Федоров — министра цифровой трансформации.

Прежний премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке 2 марта после встречи с главой государства. В партии «Слуга народа» заявили, что поддержали уход Гончарука.

Впервые заявление об отставке Гончарук написал еще в середине января. Такое решение было принято на фоне появления в Сети аудиозаписи, на которой якобы Гончарук говорит о примитивном понимании Зеленским экономических процессов в стране, а также признается в собственной некомпетентности в этом вопросе.

Теги: Украина, премьер-министр, Алексей Гончарук
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