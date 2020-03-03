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Титов попросил США учесть соглашение с Россией в деле Олега Тинькова

Борис Титов (Фото: АГН «Москва» / Global Look Press)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил надежду, что США учтут в деле основателя, акционера и председателя совета директоров Тинькофф Банка Олега Тинькова данные об уплаченных налогах в 2013 году в России. «У нас действует соглашение об избежании двойного налогообложения, это нельзя не учитывать», — уточнил он в разговоре с РБК.

Титов назвал ограничениме свободы Олега Тинькова в Лондоне проверкой для бренда его банка. По словам бизнес-омбудсмена, банкиру удалось создать новую модель розничного банка. Титов предположил, что встроенные преимущества кредитного учреждения могут позволить Тинькову устоять перед сложной ситуацией.

«Не хотелось бы, чтобы один из наиболее креативных, технологичных, дальновидных наших бизнесменов не смог развиваться дальше», — считает бизнес-омбудсмен.

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28 февраля стало известно, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в связи с обвинениями в занижении им налоговых выплат. Газета Daily Express писала, что бизнесмен подал налоговую декларацию с некорректными данными о доходах за 2013 год.

Тиньков не может покинуть Лондон и должен отмечаться в полиции три раза в неделю. Сторона защиты внесла залог (в £20 млн по данным Daily Express) после того, как был выдан ордер на задержание бизнесмена.

Следующее судебное заседание состоится 27 апреля.

Теги: Борис Титов, Олег Тиньков, США, Россия
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